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Глава МО Израиля Галант: мандат переговорщиков по сделке с ХАМАС расширится

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Глава Минобороны Израиля Йоав Галант в ходе встречи с советником президента США Джо Байдена по Ближнему Востоку Бреттом Макгерком заявил, что мандат израильских переговорщиков по сделке с движением ХАМАС расширится параллельно с операциями в секторе Газа.
Глава МО Израиля Галант: мандат переговорщиков по сделке с ХАМАС расширится
  • AFP

Об этом информирует радиостанция Kan.

«Мы расширим мандат переговорщиков по похищенным и в то же время будем способствовать расширению наземной операции в секторе Газа», — цитирует Галанта РИА Новости.

Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов выразил мнение, что чем дольше продолжаются боевые действия в секторе Газа, тем меньше шансов спасти заложников.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что расширить доставку помощи в сектор Газа можно только в случае установления гуманитарного прекращения огня.

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