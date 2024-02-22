Глава МО Израиля Галант: мандат переговорщиков по сделке с ХАМАС расширится

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант в ходе встречи с советником президента США Джо Байдена по Ближнему Востоку Бреттом Макгерком заявил, что мандат израильских переговорщиков по сделке с движением ХАМАС расширится параллельно с операциями в секторе Газа.

Об этом информирует радиостанция Kan.

«Мы расширим мандат переговорщиков по похищенным и в то же время будем способствовать расширению наземной операции в секторе Газа», — цитирует Галанта РИА Новости.

Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов выразил мнение, что чем дольше продолжаются боевые действия в секторе Газа, тем меньше шансов спасти заложников.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что расширить доставку помощи в сектор Газа можно только в случае установления гуманитарного прекращения огня.