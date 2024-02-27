ЧТК: Чехия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину

Чехия не планирует отправлять своих военнослужащих на Украину.

Об этом информирует агентство ЧТК со ссылкой на заявление чешского премьера Петра Фиалы.

«Участвующий в работе парижской конференции о помощи Украине премьер Петр Фиала заявил о том, что Чехия не собирается направлять своих военнослужащих на Украину», — передаёт РИА Новости.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага нашла возможность закупки для Киева 800 тыс. боеприпасов в третьих странах в случае наличия средств для её реализации.

Также сообщалось, что Чехия за два года выплатила украинским беженцам пособия на $710 млн.