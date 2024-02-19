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Idnes: Чехия за два года выплатила украинским беженцам пособия на $710 млн

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Украинские беженцы, прибывшие в Чехию после 24 февраля 2022 года, получили за этот период гуманитарные пособия в общей сложности на сумму около $710 млн.

Об этом информирует издание Idnes со ссылкой на данные МВД и Минтруда.

«Сотни тысяч украинских беженцев, получивших в Чехии в течение двух последних лет визы защиты, также получили в виде гуманитарных пособий в общей сложности 16,33 млрд крон», — говорится в публикации.

Отмечается, что на данный момент в республике находятся 383 тыс. украинских переселенцев.

Ранее в Focus заявили, что украинские беженцы выбрасывали бесплатную еду в Германии.

Также сообщалось, что в Германии резко выросло число бездомных из-за украинских беженцев.

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