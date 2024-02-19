Idnes: Чехия за два года выплатила украинским беженцам пособия на $710 млн
Об этом информирует издание Idnes со ссылкой на данные МВД и Минтруда.
«Сотни тысяч украинских беженцев, получивших в Чехии в течение двух последних лет визы защиты, также получили в виде гуманитарных пособий в общей сложности 16,33 млрд крон», — говорится в публикации.
Отмечается, что на данный момент в республике находятся 383 тыс. украинских переселенцев.
Ранее в Focus заявили, что украинские беженцы выбрасывали бесплатную еду в Германии.
Также сообщалось, что в Германии резко выросло число бездомных из-за украинских беженцев.