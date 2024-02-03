RT в Telegram
Подпишись

Bild: в Германии резко выросло число бездомных из-за украинских беженцев

Короткая ссылка
В Германии зафиксировано резкое увеличение числа бездомных из-за наплыва украинских беженцев, пишет издание Bild.
Bild: в Германии резко выросло число бездомных из-за украинских беженцев
  • AFP

По данным издания, на январь 2023 года в федеральной земле Баден-Вюртемберг было зарегистрировано около 77 тыс. людей без определённого места жительства. Отмечается, что эти показали превосходят прошлогодние (2022 года) в два с лишним раза. 

При этом около 24 тыс. из них являются несовершеннолетними, пишет издание.

Земельное правительство связало резкий рост числа бездомных со статистическими причинами и учётом беженцев с Украины.

«Поскольку мы принимаем во внимание бездомных беженцев с Украины, к статистике бездомных прибавилось много людей. Так происходит по всей Германии», — сказала представительница правительства.

Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что немецкая оппозиция потребовала отправить находящихся в стране беженцев обратно на Украину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить