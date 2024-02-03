Bild: в Германии резко выросло число бездомных из-за украинских беженцев

В Германии зафиксировано резкое увеличение числа бездомных из-за наплыва украинских беженцев, пишет издание Bild.

По данным издания, на январь 2023 года в федеральной земле Баден-Вюртемберг было зарегистрировано около 77 тыс. людей без определённого места жительства. Отмечается, что эти показали превосходят прошлогодние (2022 года) в два с лишним раза.

При этом около 24 тыс. из них являются несовершеннолетними, пишет издание.

Земельное правительство связало резкий рост числа бездомных со статистическими причинами и учётом беженцев с Украины.

«Поскольку мы принимаем во внимание бездомных беженцев с Украины, к статистике бездомных прибавилось много людей. Так происходит по всей Германии», — сказала представительница правительства.

Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что немецкая оппозиция потребовала отправить находящихся в стране беженцев обратно на Украину.