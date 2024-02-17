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Focus: украинские беженцы выбрасывали бесплатную еду в Германии

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Украинские беженцы в Германии выбрасывали продукты, полученные в сети общепита Geraer Tafel в городе Гера в Германии.

«Сыр, салат, йогурт, специи — безупречно упакованные и съедобные продукты из общепита в Гере, Тюрингия — в середине декабря оказались в мусорном баке — по-видимому, они были намеренно выброшены», — пишет Focus со ссылкой на местных жителей и руководство заведения.

Один из немцев проследил за людьми, которые выбросили еду, и обнаружил автомобиль с украинскими номерами.

Руководитель заведения Гизельда Шедлих сообщила, что многие нуждающиеся остались без продуктов, в то время как беженцы выбрасывают их нетронутыми. По её словам, эти украинцы получили продукты в последний раз — их продовольственная карта уже аннулирована.

Ранее издание Bild писало, что в Германии только 25,2% беженцев с Украины устроились на работу, несмотря на увеличение числа рабочих мест.

По данным Welt, власти ФРГ опасаются наплыва беженцев при победе России на Украине.

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