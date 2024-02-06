Bild: в Германии работает лишь четверть находящихся в стране украинских беженцев
Об этом пишет Bild.
По данным газеты, ФРГ предоставляет украинцам условия, не мотивирующие их начинать работать.
Отмечается, что в Германии украинским беженцам выплачивают пособие на сумму в €563, ещё до €471 выплачивается на ребёнка. Кроме того, власти покрывают расходы на жильё.
Ранее сообщалось, что в Германии резко выросло число бездомных из-за украинских беженцев.
Также в ООН заявили, что около 10 млн жителей Украины стали беженцами.