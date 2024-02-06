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Bild: в Германии работает лишь четверть находящихся в стране украинских беженцев

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В Германии только 25,2% беженцев с Украины устроились на работу, несмотря на увеличение числа рабочих мест.

Об этом пишет Bild.

По данным газеты, ФРГ предоставляет украинцам условия, не мотивирующие их начинать работать.

Отмечается, что в Германии украинским беженцам выплачивают пособие на сумму в €563, ещё до €471 выплачивается на ребёнка. Кроме того, власти покрывают расходы на жильё.

Ранее сообщалось, что в Германии резко выросло число бездомных из-за украинских беженцев.

Также в ООН заявили, что около 10 млн жителей Украины стали беженцами.

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