RT в Telegram
Подпишись

Президент Павел: Чехия нашла для Украины 800 тысяч снарядов

Короткая ссылка
Президент Чехии Пётр Павел заявил, что Прага нашла возможность закупки для Киева 800 тыс. боеприпасов в третьих странах в случае наличия средств для её реализации.
Президент Павел: Чехия нашла для Украины 800 тысяч снарядов
  • AP
  • © Jean-Francois Badias

«Мы обнаружили возможность закупки в третьих странах для Украины 500 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм и 300 тыс. снарядов калибра 122 мм», — приводит ТАСС его слова.

Президент сообщил, что передача боеприпасов на Украину может быть проведена в течение ближайших недель, если будут средства на их закупку.

По словам Павла, Чехия стремится привлечь к финансированию США, Германию, Швецию или другие страны.

В декабре чешский премьер-министр Петр Фиала заявил, что возможности Праги по поставкам Киеву оружия сокращаются.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить