Президент Павел: Чехия нашла для Украины 800 тысяч снарядов

Президент Чехии Пётр Павел заявил, что Прага нашла возможность закупки для Киева 800 тыс. боеприпасов в третьих странах в случае наличия средств для её реализации.

«Мы обнаружили возможность закупки в третьих странах для Украины 500 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм и 300 тыс. снарядов калибра 122 мм», — приводит ТАСС его слова.

Президент сообщил, что передача боеприпасов на Украину может быть проведена в течение ближайших недель, если будут средства на их закупку.

По словам Павла, Чехия стремится привлечь к финансированию США, Германию, Швецию или другие страны.

В декабре чешский премьер-министр Петр Фиала заявил, что возможности Праги по поставкам Киеву оружия сокращаются.