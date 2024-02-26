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Кулеба утверждает, что диалог Украины и ФРГ о поставках ВСУ Taurus продолжается

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Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба утверждает, что диалог Украины и Германии о поставках ВСУ дальнобойных ракет Taurus продолжается.
Кулеба утверждает, что диалог Украины и ФРГ о поставках ВСУ Taurus продолжается
  • Gettyimages.ru

Об этом дипломат сказал в интервью медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

По словам Кулебы, переговоры продолжаются на уровне правительств двух стран.

Он добавил, что украинской армии крайне необходимы эти ракеты.

Ранее стало известно, что бундестаг большинством голосов проголосовал против проекта резолюции, который призывает правительство Германии начать поставки Украине крылатых ракет Taurus.

После этого бундестаг большинством голосов проголосовал за проект резолюции с требованием поставки Киеву дальнобойных ракет.

Однако в резолюции не упоминается название ракет.

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