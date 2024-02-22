Бундестаг отклонил проект резолюции с требованием поставки Украине ракет Taurus

Бундестаг большинством голосов проголосовал против проекта резолюции, который призывает правительство Германии начать поставки Украине крылатых ракет Taurus. Документ составил блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).

За проект проголосовали 182 депутата, против — 480, ещё пять воздержались.

Вскоре депутаты обсудят проект документа, представленный фракциями правящей коалиции — СДПГ, СвДП и «Зелёных». В этом проекте фракции призывают начать поставки дальнобойных систем вооружения Украине для поражения стратегических объектов в России. Крылатые ракеты Taurus в этом документе не упомянуты, пишет РИА Новости.

Министр обороны Германии Борис Писториус отмечал, что устал от продолжающихся споров по поводу поставки ракет Taurus ВСУ.