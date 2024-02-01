N-TV: министр обороны ФРГ Писториус устал от споров по отправке ракет Taurus ВСУ
- AP
- © Stephanie Scarbrough
Об этом информирует телеканал N-TV.
«Министр заявил, что он устал от продолжающихся в стране дебатов по их поставкам», — говорится в публикации.
Писториус заявил, что больше не может слушать споры по вопросу поставки этих ракет, поскольку считает, что Берлин не обязан отправлять Киеву всё, что есть у него в распоряжении.
Ранее депутаты бундестага проголосовали против поставок крылатых ракет Taurus на Украину.
Первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев заявил, что поставки Германией Украине Taurus сделают немецкие власти прямым участником конфликта.