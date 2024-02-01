N-TV: министр обороны ФРГ Писториус устал от споров по отправке ракет Taurus ВСУ

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что устал от продолжающихся споров по поводу поставки ракет Taurus Вооружённым силам Украины.

Об этом информирует телеканал N-TV.

«Министр заявил, что он устал от продолжающихся в стране дебатов по их поставкам», — говорится в публикации.

Писториус заявил, что больше не может слушать споры по вопросу поставки этих ракет, поскольку считает, что Берлин не обязан отправлять Киеву всё, что есть у него в распоряжении.

Ранее депутаты бундестага проголосовали против поставок крылатых ракет Taurus на Украину.

Первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев заявил, что поставки Германией Украине Taurus сделают немецкие власти прямым участником конфликта.