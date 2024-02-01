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N-TV: министр обороны ФРГ Писториус устал от споров по отправке ракет Taurus ВСУ

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Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что устал от продолжающихся споров по поводу поставки ракет Taurus Вооружённым силам Украины.
N-TV: министр обороны ФРГ Писториус устал от споров по отправке ракет Taurus ВСУ
  • AP
  • © Stephanie Scarbrough

Об этом информирует телеканал N-TV.

«Министр заявил, что он устал от продолжающихся в стране дебатов по их поставкам», — говорится в публикации.

Писториус заявил, что больше не может слушать споры по вопросу поставки этих ракет, поскольку считает, что Берлин не обязан отправлять Киеву всё, что есть у него в распоряжении.

Ранее депутаты бундестага проголосовали против поставок крылатых ракет Taurus на Украину.

Первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев заявил, что поставки Германией Украине Taurus сделают немецкие власти прямым участником конфликта.

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