Первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев заявил, что поставки Германией Украине Taurus сделают немецкие власти прямым участником конфликта.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Передача подобного наступательного вооружения — это прямой вызов России и переход Запада от «оборонительного плана по Украине» к открытой агрессии против России. В Германии это прекрасно понимают, хотя делают вид, что готовы на словах ракеты передать», — указал Бондарев.

Он выразил надежду на то, что вопреки американскому давлению немецкие власти проявят благоразумие. По его мнению, в ФРГ понимают, что специальная военная операция движется к ликвидации режима Зеленского на Украине.

«Поэтому становиться соучастником в конфликте на стороне страны 404 немцам не хочется. Логику их понять можно», — отметил законодатель.

Ранее депутаты бундестага проголосовали против поставок крылатых ракет Taurus на Украину.