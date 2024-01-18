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Бондарев: поставки Украине Taurus сделают Германию прямым участником конфликта

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Первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев заявил, что поставки Германией Украине Taurus сделают немецкие власти прямым участником конфликта.
Бондарев: поставки Украине Taurus сделают Германию прямым участником конфликта
  • Gettyimages.ru
  • © golero

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Передача подобного наступательного вооружения — это прямой вызов России и переход Запада от «оборонительного плана по Украине» к открытой агрессии против России. В Германии это прекрасно понимают, хотя делают вид, что готовы на словах ракеты передать», — указал Бондарев.

Он выразил надежду на то, что вопреки американскому давлению немецкие власти проявят благоразумие. По его мнению, в ФРГ понимают, что специальная военная операция движется к ликвидации режима Зеленского на Украине.

«Поэтому становиться соучастником в конфликте на стороне страны 404 немцам не хочется. Логику их понять можно», — отметил законодатель.

Ранее депутаты бундестага проголосовали против поставок крылатых ракет Taurus на Украину.

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