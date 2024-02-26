Зеленский: Путин при личной встрече в 2019 году призывал к прекращению огня

Российский лидер Владимир Путин призывал к прекращению огня при личной встрече в 2019 году, заявил Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, он говорил Путину, что Минские соглашения не сработают.

Он добавил, что российский лидер постоянно поднимал вопрос прекращения огня.

«Я уже точно не помню, удивило ли меня что-то в личном контакте. Потому что это вообще было как будто в другой жизни», — цитирует Зеленского РИА Новости.

Ранее Путин подчеркнул, что Россия и после применения военных средств на Украине пыталась завершить украинский конфликт мирным путём.

Он также заявил, что рассчитывал на порядочность партнёров и реализацию Минских соглашений.

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал явкой с повинной признания западных лидеров о том, что они не воспринимали всерьёз Минские соглашения.