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Небензя назвал признания западных лидеров о минских соглашениях явкой с повинной

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Постпред России при ООН Василий Небензя назвал явкой с повинной признания западных лидеров о том, что они не воспринимали всерьёз минские соглашения.

При этом Небензя отметил бывших лидеров Украины, Франции, Германии и Великобритании Петра Порошенко, Франсуа Олланда, Ангелу Меркель и Бориса Джонсона.

«Это была, по сути, «явка с повинной» лидеров этих государств, открыто и даже с гордостью признавших факт умышленного нарушения ими резолюции СБ ООН 2202, которая закрепила Минские договорённости», — сказал российский постпред.

Также Небензя заявил, что России жалко украинцев, которых посылают умирать за интересы Запада.

Кроме того, по его мнению, современной Украине не светит никакое европейское будущее.

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