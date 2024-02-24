Небензя: современной Украине не светит никакое европейское будущее
«Очевидно, что никакое европейское будущее насквозь коррумпированной криминальной Украине с нищим населением... теперь не светит», — сказал постпред.
По словам Небензи, от «всемирной житницы» к такому состоянию страну привело «нынешнее марионеточное руководство».
Также он заявил, что сохранение Украины возможно при условии её нейтральности.
Также постпред отметил, что Евросоюз является одним из главных проигравших в конфликте на Украине.