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Небензя: современной Украине не светит никакое европейское будущее

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что нынешнюю коррумпированную и криминальную Украину не ждёт никакое европейское будущее.

«Очевидно, что никакое европейское будущее насквозь коррумпированной криминальной Украине с нищим населением... теперь не светит», — сказал постпред.

По словам Небензи, от «всемирной житницы» к такому состоянию страну привело «нынешнее марионеточное руководство».

Также он заявил, что сохранение Украины возможно при условии её нейтральности.

Также постпред отметил, что Евросоюз является одним из главных проигравших в конфликте на Украине.

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