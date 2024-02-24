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Небензя заявил, что сохранение Украины возможно при условии её нейтральности

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Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что сохранение Украины хоть в каком-то виде ещё возможно, однако для этого она должна стать нейтральной, от неё не должна исходить угроза России.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Постоянного представительства России при организации.

«Хочу подчеркнуть — сохранить Украину в каком-то виде пока ещё возможно, но это должна быть мирная, нейтральная Украина», — сказал Небензя.

В ней, по его словам, не должно быть дискриминации и русофобии, не должны героизироваться нацистские преступники.

Также Небензя заявил, что Евросоюз является одним из главных проигравших в конфликте на Украине.

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