Небензя заявил, что сохранение Украины возможно при условии её нейтральности
Соответствующее заявление опубликовано на сайте Постоянного представительства России при организации.
«Хочу подчеркнуть — сохранить Украину в каком-то виде пока ещё возможно, но это должна быть мирная, нейтральная Украина», — сказал Небензя.
В ней, по его словам, не должно быть дискриминации и русофобии, не должны героизироваться нацистские преступники.
Также Небензя заявил, что Евросоюз является одним из главных проигравших в конфликте на Украине.