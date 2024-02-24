Небензя: Евросоюз является одним из главных проигравших в конфликте на Украине
С таким заявлением на заседании Совета Безопасности по Украине выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«Ведь едва ли не главный проигравший — это сам Европейский союз», — сказал он.
Ранее Небензя заявил, что Запад хотел ослабить Россию «неонацистским монстром» в лице Киева.
Также Небензя и его первый заместитель Дмитрий Полянский покинули заседание ГА ООН, посвящённое якобы «оккупированным территориям» Украины.