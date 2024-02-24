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Небензя: Евросоюз является одним из главных проигравших в конфликте на Украине

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Европейский союз является одним из главных проигравших в украинском конфликте.

С таким заявлением на заседании Совета Безопасности по Украине выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Ведь едва ли не главный проигравший — это сам Европейский союз», — сказал он.

Ранее Небензя заявил, что Запад хотел ослабить Россию «неонацистским монстром» в лице Киева.

Также Небензя и его первый заместитель Дмитрий Полянский покинули заседание ГА ООН, посвящённое якобы «оккупированным территориям» Украины.

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