Небензя: Евросоюз является одним из главных проигравших в конфликте на Украине

Европейский союз является одним из главных проигравших в украинском конфликте.

С таким заявлением на заседании Совета Безопасности по Украине выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Ведь едва ли не главный проигравший — это сам Европейский союз», — сказал он.

Ранее Небензя заявил, что Запад хотел ослабить Россию «неонацистским монстром» в лице Киева.

Также Небензя и его первый заместитель Дмитрий Полянский покинули заседание ГА ООН, посвящённое якобы «оккупированным территориям» Украины.