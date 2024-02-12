Небензя: Запад хотел ослабить Россию «неонацистским монстром» в лице Киева
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Об этом дипломат сказал в ходе заседания Совета Безопасности, посвящённого ситуации на Украине.
Он подчеркнул, что западные страны прекрасно понимали, что с 2014 года на самом деле происходило на Украине и к чему это может привести, но при этом ничего не делали, чтобы остановить тенденцию.
«Они надеялись, что взращённый ими неонацистский и русофобский монстр на наших границах сможет победить или хотя бы существенно ослабить Россию», — подчеркнул Небензя.
Ранее Василий Небензя заявил, что только выполнение Минских соглашений могло установить мир на Украине.