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Небензя: Запад хотел ослабить Россию «неонацистским монстром» в лице Киева

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Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что страны Запада пытались ослабить Россию при помощи «неонацистского монстра» в лице киевского режима.
Небензя: Запад хотел ослабить Россию «неонацистским монстром» в лице Киева
  • AP
  • © John Minchillo

Об этом дипломат сказал в ходе заседания Совета Безопасности, посвящённого ситуации на Украине.

Он подчеркнул, что западные страны прекрасно понимали, что с 2014 года на самом деле происходило на Украине и к чему это может привести, но при этом ничего не делали, чтобы остановить тенденцию.

«Они надеялись, что взращённый ими неонацистский и русофобский монстр на наших границах сможет победить или хотя бы существенно ослабить Россию», — подчеркнул Небензя.

Ранее Василий Небензя заявил, что только выполнение Минских соглашений могло установить мир на Украине.

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