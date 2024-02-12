RT в Telegram
Подпишись

Небензя: только выполнение Минских соглашений могло установить мир на Украине

Короткая ссылка
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что только выполнение Минских соглашений могло установить мир на Украине.
Небензя: только выполнение Минских соглашений могло установить мир на Украине
  • AP
  • © Bebeto Matthews

Об этом он сказал в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации.

«Добросовестное и последовательное выполнение Киевом минских договорённостей было единственным шансом вернуть мир на Украину», — отметил Небензя. 

Дипломат добавил, что реализация Минских соглашений была бы лучшим сценарием урегулирования на Украине. 

Ранее сообщалось, что Россия запросила проведение на 12 февраля, в годовщину Минских соглашений, заседания СБ ООН по Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить