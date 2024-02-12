Небензя: только выполнение Минских соглашений могло установить мир на Украине

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что только выполнение Минских соглашений могло установить мир на Украине.

Об этом он сказал в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации.

«Добросовестное и последовательное выполнение Киевом минских договорённостей было единственным шансом вернуть мир на Украину», — отметил Небензя.

Дипломат добавил, что реализация Минских соглашений была бы лучшим сценарием урегулирования на Украине.

Ранее сообщалось, что Россия запросила проведение на 12 февраля, в годовщину Минских соглашений, заседания СБ ООН по Украине.