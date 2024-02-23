Небензя и Полянский покинули заседание Генассамблеи ООН

Постпред России при ООН Василий Небензя и его первый заместитель Дмитрий Полянский покинули заседание ГА ООН, посвящённое якобы «оккупированным территориям» Украины.

Об этом пишет РИА Новости.

В ходе заседания Небензя заявил, что «оккупированных территорий» Украины не существует — есть лишь новые территории России.

После выступления он в сопровождении Полянского покинул заседание. На месте делегации из России остаётся эксперт от постпредства.

Ранее Полянский заявил, что западные страны готовят «проукраинский шабаш» в ООН 23 февраля.

19 февраля Небензя отмечал, что Россия планирует в феврале или марте запросить заседание Совета Безопасности ООН по теме поставок оружия Украине.