Небензя и Полянский покинули заседание Генассамблеи ООН
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Об этом пишет РИА Новости.
В ходе заседания Небензя заявил, что «оккупированных территорий» Украины не существует — есть лишь новые территории России.
После выступления он в сопровождении Полянского покинул заседание. На месте делегации из России остаётся эксперт от постпредства.
Ранее Полянский заявил, что западные страны готовят «проукраинский шабаш» в ООН 23 февраля.
19 февраля Небензя отмечал, что Россия планирует в феврале или марте запросить заседание Совета Безопасности ООН по теме поставок оружия Украине.