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Небензя и Полянский покинули заседание Генассамблеи ООН

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Постпред России при ООН Василий Небензя и его первый заместитель Дмитрий Полянский покинули заседание ГА ООН, посвящённое якобы «оккупированным территориям» Украины.
Небензя и Полянский покинули заседание Генассамблеи ООН
  • AP
  • © Mary Altaffer

Об этом пишет РИА Новости.

В ходе заседания Небензя заявил, что «оккупированных территорий» Украины не существует — есть лишь новые территории России.

После выступления он в сопровождении Полянского покинул заседание. На месте делегации из России остаётся эксперт от постпредства.

Ранее Полянский заявил, что западные страны готовят «проукраинский шабаш» в ООН 23 февраля.

19 февраля Небензя отмечал, что Россия планирует в феврале или марте запросить заседание Совета Безопасности ООН по теме поставок оружия Украине.

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