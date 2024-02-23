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Полянский заявил о подготовке Западом «проукраинского шабаша» в ООН

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Первый заместитель российского постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский заявил, что западные страны готовят «проукраинский шабаш» в ООН в пятницу, 23 февраля.
Полянский заявил о подготовке Западом «проукраинского шабаша» в ООН
  • AP
  • © Eduardo Munoz Alvarez

Об этом он написал в Telegram.

«23 февраля западный лагерь устраивает в ООН проукраинский шабаш», — говорится в сообщении.

Как отметил дипломат, западные чиновники, которых не дождёшься на заседаниях по палестино-израильскому конфликту, слетаются в Нью-Йорк «как мухи».

Полянский добавил, что представители западных стран будут упражняться в антироссийской риторике и славить киевский режим.

Как сообщалось ранее, председательство Венгрии в Совете Евросоюза в 2024 году с большой долей вероятности не приведёт к отказу от антироссийской политики объединения.

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