Первый заместитель российского постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский заявил, что западные страны готовят «проукраинский шабаш» в ООН в пятницу, 23 февраля.

Об этом он написал в Telegram.

«23 февраля западный лагерь устраивает в ООН проукраинский шабаш», — говорится в сообщении.

Как отметил дипломат, западные чиновники, которых не дождёшься на заседаниях по палестино-израильскому конфликту, слетаются в Нью-Йорк «как мухи».

Полянский добавил, что представители западных стран будут упражняться в антироссийской риторике и славить киевский режим.

Как сообщалось ранее, председательство Венгрии в Совете Евросоюза в 2024 году с большой долей вероятности не приведёт к отказу от антироссийской политики объединения.