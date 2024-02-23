Полянский заявил о подготовке Западом «проукраинского шабаша» в ООН
- AP
- © Eduardo Munoz Alvarez
Об этом он написал в Telegram.
«23 февраля западный лагерь устраивает в ООН проукраинский шабаш», — говорится в сообщении.
Как отметил дипломат, западные чиновники, которых не дождёшься на заседаниях по палестино-израильскому конфликту, слетаются в Нью-Йорк «как мухи».
Полянский добавил, что представители западных стран будут упражняться в антироссийской риторике и славить киевский режим.
Как сообщалось ранее, председательство Венгрии в Совете Евросоюза в 2024 году с большой долей вероятности не приведёт к отказу от антироссийской политики объединения.