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Логвинов: председательство Венгрии не приведёт к отказу от антироссийской политики ЕС

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Председательство Венгрии в Совете Евросоюза в 2024 году с большой долей вероятности не приведёт к отказу от антироссийской политики объединения. Об этом заявил исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил об убеждённости Будапешта в том, что новые пакеты санкций Европейского союза против Москвы не нужны.

Он подчеркнул, что антироссийская риторика принимается в ЕС коллективными решениями столиц стран союза, а не столько страной — председателем в Совете ЕС.

«Потому о каком-либо возможном откате в широком плане говорить нельзя», — приводит РИА Новости слова Логвинова.

По его словам, Евросоюз не сможет в ближайшей перспективе полностью отказаться от поставок газа из России, включая СПГ.

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