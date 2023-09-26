Логвинов: председательство Венгрии не приведёт к отказу от антироссийской политики ЕС
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил об убеждённости Будапешта в том, что новые пакеты санкций Европейского союза против Москвы не нужны.
Он подчеркнул, что антироссийская риторика принимается в ЕС коллективными решениями столиц стран союза, а не столько страной — председателем в Совете ЕС.
«Потому о каком-либо возможном откате в широком плане говорить нельзя», — приводит РИА Новости слова Логвинова.
По его словам, Евросоюз не сможет в ближайшей перспективе полностью отказаться от поставок газа из России, включая СПГ.