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Сийярто: Венгрия считает, что новые пакеты санкций ЕС против России не нужны

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Будапешт убеждён, что новые пакеты санкций Европейского союза против Москвы не нужны.

Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после встречи с главой министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Как передаёт ТАСС, по его словам, антироссийские санкции наносят Европе больший вред, чем России.

«Мы считаем, что новые пакеты санкций не нужны», — подчеркнул Сийярто.

Он также заявил, что санкции против России провалились.

18 сентября агентство Bloomberg сообщило, что новый пакет санкций против России планируется анонсировать в первой половине октября.

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