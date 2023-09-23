Сийярто: Венгрия считает, что новые пакеты санкций ЕС против России не нужны
Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после встречи с главой министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Как передаёт ТАСС, по его словам, антироссийские санкции наносят Европе больший вред, чем России.
«Мы считаем, что новые пакеты санкций не нужны», — подчеркнул Сийярто.
Он также заявил, что санкции против России провалились.
18 сентября агентство Bloomberg сообщило, что новый пакет санкций против России планируется анонсировать в первой половине октября.