Сийярто: Венгрия считает, что новые пакеты санкций ЕС против России не нужны

Будапешт убеждён, что новые пакеты санкций Европейского союза против Москвы не нужны.

Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после встречи с главой министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Как передаёт ТАСС, по его словам, антироссийские санкции наносят Европе больший вред, чем России.

«Мы считаем, что новые пакеты санкций не нужны», — подчеркнул Сийярто.

Он также заявил, что санкции против России провалились.

18 сентября агентство Bloomberg сообщило, что новый пакет санкций против России планируется анонсировать в первой половине октября.