Дипломат Логвинов: ЕС не сможет в скором времени отказаться от российского газа
«Если говорить о призывах к полному отказу от российских поставок «голубого топлива», включая СПГ, то в ближайшей перспективе это невозможно», — сказал дипломат.
По его словам, такой отказ повлечёт для ЕС серьёзные финансовые издержки.
Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов прокомментировал ситуацию с ценами на газ в Европе.
Также глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил, что спрос на российский СПГ в мире выше, чем его текущее производство.