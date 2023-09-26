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Дипломат Логвинов: ЕС не сможет в скором времени отказаться от российского газа

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Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов заявил в интервью РИА Новости, что Евросоюз не сможет в ближайшей перспективе полностью отказаться от поставок газа из России, включая СПГ.

«Если говорить о призывах к полному отказу от российских поставок «голубого топлива», включая СПГ, то в ближайшей перспективе это невозможно», — сказал дипломат.

По его словам, такой отказ повлечёт для ЕС серьёзные финансовые издержки.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов прокомментировал ситуацию с ценами на газ в Европе.

Также глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил, что спрос на российский СПГ в мире выше, чем его текущее производство.

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