Шульгинов: спрос на российский СПГ в мире выше, чем его текущее производство
Об этом пишет РИА Новости.
Он отметил, что спрос на СПГ России существует во всём мире — не только со стороны партнёров в Юго-Восточной Азии, но и в Европе.
Отвечая на вопрос, покрывается ли на данный момент весь спрос в мире на СПГ России за счёт текущих проектов, министр ответил отрицательно и заявил, что спрос на трубопроводный газ был больше.
При этом поставки СПГ увеличиваются, так как они более эффективны по сравнению с трубопроводными поставками, сказал Шульгинов.
Он также заявил, что экспорт сжиженного природного газа из России с начала года вырос на несколько процентов.