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Шульгинов: спрос на российский СПГ в мире выше, чем его текущее производство

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Глава Минэнерго Николай Шульгинов в ходе ВЭФ заявил, что текущего производства российского сжиженного природного газа в стране недостаточно, чтобы удовлетворить весь спрос на него на внешнем рынке.

Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что спрос на СПГ России существует во всём мире — не только со стороны партнёров в Юго-Восточной Азии, но и в Европе.

Отвечая на вопрос, покрывается ли на данный момент весь спрос в мире на СПГ России за счёт текущих проектов, министр ответил отрицательно и заявил, что спрос на трубопроводный газ был больше.

При этом поставки СПГ увеличиваются, так как они более эффективны по сравнению с трубопроводными поставками, сказал Шульгинов.

Он также заявил, что экспорт сжиженного природного газа из России с начала года вырос на несколько процентов.

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