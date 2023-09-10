Шульгинов: экспорт СПГ из России с начала года вырос на несколько процентов

Глава Минэнерго России Николай Шульгинов в ходе ВЭФ-2023 заявил, что экспорт сжиженного природного газа из России с начала года вырос на несколько процентов.

Об этом пишет РИА Новости.

«Они (поставки СПГ на экспорт. — RT) уже показывают положительную динамику. Речь, правда, о нескольких процентах, но тем не менее», — отметил Шульгинов.

По его словам, покупатели СПГ России есть по всему миру — не только в Юго-Восточной Азии, но и в Европе.

7 сентября телеканал CNN со ссылкой на мнение аналитиков и официальных лиц сообщал, что, несмотря на усилия по диверсификации поставок газа, в долгосрочной перспективе энергическая безопасность европейских стран пока не обеспечена.