Аналитик Антонов прокомментировал ситуацию с ценами на газ в Европе

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что на рост цен на газ в Европе влияет несколько факторов, в том числе снижение поставок из России и высокий спрос в Азии.

«Цена на газ в Европе составляет $405 за тыс. куб. м. С мая торги проходят в диапазоне $260—500 за тыс. куб. м. Цена немного подросла, несмотря на высокие показатели выработки ветроэнергетических установок и большие запасы в подземных хранилищах», — отметил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, прогнозы цен очень неопределённые, так как всё зависит от погоды, динамики спроса в Азии и возможных перебоев поставок.

«Если ветрогенерация снизится, а отбор из хранилищ увеличится из-за погоды, то осенью цена на газ может подняться до $600», — предположил Антонов.

Ранее сообщалось, что европейские страны, несмотря на стремление ЕС отказаться от российского СПГ, планируют в 2023 году импортировать из России рекордные объёмы топлива.