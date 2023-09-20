Аналитик Антонов прокомментировал ситуацию с ценами на газ в Европе
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«Цена на газ в Европе составляет $405 за тыс. куб. м. С мая торги проходят в диапазоне $260—500 за тыс. куб. м. Цена немного подросла, несмотря на высокие показатели выработки ветроэнергетических установок и большие запасы в подземных хранилищах», — отметил он в беседе с газетой «Известия».
По его словам, прогнозы цен очень неопределённые, так как всё зависит от погоды, динамики спроса в Азии и возможных перебоев поставок.
«Если ветрогенерация снизится, а отбор из хранилищ увеличится из-за погоды, то осенью цена на газ может подняться до $600», — предположил Антонов.
Ранее сообщалось, что европейские страны, несмотря на стремление ЕС отказаться от российского СПГ, планируют в 2023 году импортировать из России рекордные объёмы топлива.