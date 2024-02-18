Путин заявил, что надеялся на порядочность партнёров в рамках Минских соглашений

Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывал на порядочность партнёров и реализацию Минских соглашений.

Об этом он сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину, который выложил у себя в Telegram фрагмент беседы.

«Рассчитывали на порядочность наших партнёров. Рассчитывали, что договорённости, которые были достигнуты в том же Минске — Минские соглашения, в конечном итоге будут исполняться всеми. Мы же только позднее узнали истинное положение дел, когда бывшие канцлер Германии и президент Франции сказали, что они и не собирались выполнять эти соглашения», — сказал он.

По его словам, российская сторона старалась реализовать соглашения, «как бы сложны они ни были для обеих сторон».

Ранее Путин заявил, что всё, что происходит на украинском направлении, для России — это судьба, вопрос жизни и смерти.