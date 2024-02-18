RT в Telegram
Подпишись

Путин заявил, что надеялся на порядочность партнёров в рамках Минских соглашений

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывал на порядочность партнёров и реализацию Минских соглашений.
Путин заявил, что надеялся на порядочность партнёров в рамках Минских соглашений
  • РИА Новости

Об этом он сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину, который выложил у себя в Telegram фрагмент беседы.

«Рассчитывали на порядочность наших партнёров. Рассчитывали, что договорённости, которые были достигнуты в том же Минске — Минские соглашения, в конечном итоге будут исполняться всеми. Мы же только позднее узнали истинное положение дел, когда бывшие канцлер Германии и президент Франции сказали, что они и не собирались выполнять эти соглашения», — сказал он.

По его словам, российская сторона старалась реализовать соглашения, «как бы сложны они ни были для обеих сторон».

Ранее Путин заявил, что всё, что происходит на украинском направлении, для России — это судьба, вопрос жизни и смерти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить