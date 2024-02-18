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Путин: происходящее на украинском направлении для России — вопрос жизни и смерти

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что всё, что происходит на украинском направлении, для России — это судьба, вопрос жизни и смерти.
Путин: происходящее на украинском направлении для России — вопрос жизни и смерти
  • РИА Новости

Об этом президент России сказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, комментируя «историческую часть» своего интервью Такеру Карлсону.

«Для них (Запада. — RT) это улучшение своего тактического положения, а для нас — это судьба, это вопрос жизни и смерти. Я хотел, чтобы люди, которые будут это [интервью Карлсону] слушать, поняли это. Удалось или нет, не мне судить», — подчеркнул Путин.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев подчеркнул, что странам Запада не удалось нанести России стратегическое поражение руками украинцев.

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