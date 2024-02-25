Politico: союзники США считают введение вторичных санкций превышением полномочий

Некоторые союзники Соединённых Штатов считают вторичные санкции, которые вводятся из-за связи с Россией, превышением полномочий со стороны Вашингтона. Об этом пишет издание Politico.

Как сказано в материале, данные ограничения позволяют Вашингтону наказывать зарубежные фирмы за бизнес с попавшими под санкции компаниями из России. В качестве примера приводится декабрьский указ американского лидера Джо Байдена, в соответствии с которым зарубежные банки могут потерять доступ к финансовой системе США, если ведут дела с ВПК России.

«Некоторые союзники США считают вторичные санкции превышением полномочий Вашингтона», — пишет издание.

Ранее президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что США вводят более 500 антироссийских санкций.

Зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев отметил, что новые антироссийские санкции западных стран направлены не только против властей или бизнеса, но и против всего населения России.