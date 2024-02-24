Медведев: новые санкции Запада направлены против всего населения России

Зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что новые антироссийские санкции западных стран направлены не только против властей или бизнеса, но и против всего населения России.

Об этом он написал в Telegram.

«Эти запреты направлены уже не против властей или бизнеса в стране, о чем любит говорить наш противник. Они приняты против всего населения России», — говорится в сообщении.

В качестве примера политик привёл американские санкции в отношении оператора российской национальной платёжной системы МИР. Кроме того, Медведев напомнил, что ограничения введены против деятельности компаний, занимающихся строительством жилья в стране.

По мнению Медведева, новы западные санкции нацелены на то, чтобы ухудшить жизнь обычных российских граждан.

Ранее президент Соединённых Штатов Джо Байден подтвердил, что США вводят более 500 антироссийских санкций.

Минфин США объявил о новых санкциях против российских банков и оператора российской национальной платёжной системы МИР.