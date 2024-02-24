RT в Telegram
Подпишись

Медведев: новые санкции Запада направлены против всего населения России

Короткая ссылка
Зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что новые антироссийские санкции западных стран направлены не только против властей или бизнеса, но и против всего населения России.
Медведев: новые санкции Запада направлены против всего населения России
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

«Эти запреты направлены уже не против властей или бизнеса в стране, о чем любит говорить наш противник. Они приняты против всего населения России», — говорится в сообщении.

В качестве примера политик привёл американские санкции в отношении оператора российской национальной платёжной системы МИР. Кроме того, Медведев напомнил, что ограничения введены против деятельности компаний, занимающихся строительством жилья в стране.

По мнению Медведева, новы западные санкции нацелены на то, чтобы ухудшить жизнь обычных российских граждан.

Ранее президент Соединённых Штатов Джо Байден подтвердил, что США вводят более 500 антироссийских санкций.

Минфин США объявил о новых санкциях против российских банков и оператора российской национальной платёжной системы МИР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить