Трамп поддержал Путина, отдавшего предпочтение Байдену как президенту

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что победа Джо Байдена на президентских выборах в Соединённых Штатах предпочтительнее для России.

Об этом пишет ТАСС.

Трамп рассказал, что много разговаривал с российским лидером Владимиром Путиным, с которым они хорошо ладили, хотя недавно «он заявил, что предпочёл бы видеть Байдена президентом».

«Я согласен, потому что, знаете, я покончил с «Северным потоком». Никто никогда не слышал о «Северном потоке»? Это самый большой газопровод в мире», — отметил бывший лидер США.

Трамп добавил, что после прихода к власти Байден одобрил «Северный поток» и «убил» трубопровод Keystone на границе с Канадой.

Ранее президент США в ходе закрытого предвыборного мероприятия в Сан-Франциско в очередной раз грубо высказался о Путине, назвав его «сумасшедшим сукиным сыном». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал позором для США хамские заявления Байдена.

Путин, комментируя оскорбительные высказывания Байдена в его адрес, вновь заявил, что для Москвы нынешний глава Белого дома остаётся более предпочтительным.