Председатель турецкого клуба Международной ассоциации друзей Крыма, турецкий политик Унвер Сель выразил мнение, что попытка военной интервенции Украины в отношении Крыма может развязать третью мировую войну.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Украина не должна рассматривать вариант военной интервенции против Крыма, так как это явно означает третью мировую войну.

Сель уточнил, что если нынешнее неонацистское украинское правительство совершит те же ошибки, что и нацисты предыдущих поколений, они пострадают от последствий.

Ранее польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что украинские войска не смогут «вернуть» Крым, вместе с тем Киев может потерять ещё больше территорий.

В сентябре 2022 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Российский лидер Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.