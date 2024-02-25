RT в Telegram
Подпишись

Турецкий политик Унвер Сель заявил об угрозе мировой войны из-за Крыма

Короткая ссылка
Председатель турецкого клуба Международной ассоциации друзей Крыма, турецкий политик Унвер Сель выразил мнение, что попытка военной интервенции Украины в отношении Крыма может развязать третью мировую войну.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Украина не должна рассматривать вариант военной интервенции против Крыма, так как это явно означает третью мировую войну.

Сель уточнил, что если нынешнее неонацистское украинское правительство совершит те же ошибки, что и нацисты предыдущих поколений, они пострадают от последствий.

Ранее польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что украинские войска не смогут «вернуть» Крым, вместе с тем Киев может потерять ещё больше территорий.

В сентябре 2022 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ

Российский лидер Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом. 

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить