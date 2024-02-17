Польский генерал Скшипчак заявил, что Украина не сможет «вернуть» Крым
- РИА Новости
По словам военного, ВСУ необходимо быть реалистами и переходить в оборону, чтобы не потерять ещё больше территории.
«Потому что перспектива военного захвата Крыма стала крайне отдалённой ввиду того, что происходит на фронте», — сказал он в интервью Rzeczpospolita.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает «абсолютно нереальным» уход России из Донбасса и Крыма.
В сентябре 2022 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.
Российский лидер Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.