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Польский генерал Скшипчак заявил, что Украина не сможет «вернуть» Крым

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Украинские войска не смогут «вернуть» Крым, вместе с тем Киев может потерять ещё больше территорий. Об этом заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак.
Польский генерал Скшипчак заявил, что Украина не сможет «вернуть» Крым
  • РИА Новости

По словам военного, ВСУ необходимо быть реалистами и переходить в оборону, чтобы не потерять ещё больше территории.

«Потому что перспектива военного захвата Крыма стала крайне отдалённой ввиду того, что происходит на фронте», — сказал он в интервью Rzeczpospolita.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает «абсолютно нереальным» уход России из Донбасса и Крыма.

В сентябре 2022 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ

Российский лидер Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом. 

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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