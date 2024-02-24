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Глава ЕК сообщила о планах Евросоюза открыть в Киеве «офис обороны и инноваций»

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Евросоюз планирует открыть в Киеве «офис обороны и инноваций», сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Глава ЕК сообщила о планах Евросоюза открыть в Киеве «офис обороны и инноваций»
  • AP
  • © Markus Schreiber

По её словам, Украину будут всё больше вовлекать в систему европейской безопасности.

«Например, (Украина. — RT) будет включена в стратегию оборонной индустрии, которую мы представим через три недели... Мы откроем офис обороны и инноваций», — цитирует главу Еврокомиссии ТАСС.

Ранее она заявила о планах сделать ВСУ «частью собственных возможностей».

Экс-премьер Украины Николай Азаров назвал нереальными эти планы в отношении ВСУ.

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