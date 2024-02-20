Планы Еврокомиссии в отношении украинских армии и ВПК абсолютно нереалистичны, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.

«Это абсолютно нереальный сценарий, и эта Урсула фон дер Ляйен занималась бы лучше своими делами... В её функции не входит ни создание какой-то промышленности на Украине, ни другие подобные вопросы», — сказал он РИА Новости.

Азаров напомнил, что именно страны коллективного Запада на протяжении десяти лет занимались разрушением ВПК Украины — заводов «Мотор Сич», «Антонов» и «Южмаш».

Глава ЕК ранее заявила о планах сделать ВСУ «частью собственных возможностей».

При этом американская газета The New York Times сообщила, что ВСУ из-за нехватки людей и боеприпасов «отдали инициативу» российским силам.