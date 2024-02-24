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Депутат Чепа: за переговоры по Украине отвечают западные лидеры, а не Зеленский

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За проведение переговоров по украинскому урегулированию отвечают лидеры западных стран, а не Владимир Зеленский, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«На Украине законодательно запрещено вести какие-либо мирные переговоры. Поэтому это всё усугубляется... В любом случае за все эти мирные переговоры отвечают другие страны и другие руководители, а не Зеленский», — сказал он в беседе с «Лентой.Ру».

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис ранее заявил, что на текущий момент существует порядка десяти мирных планов по урегулированию украинского конфликта.

Представитель пресс-службы швейцарского МИД Элиса Рагги сообщила, что Швейцария продолжит прилагать усилия по решению конфликта на Украине.

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