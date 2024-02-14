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МИД: Швейцария продолжит прилагать усилия по решению конфликта на Украине

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Представитель пресс-службы швейцарского Министерства иностранных дел Элиса Рагги заявила, что Швейцария продолжит прилагать посреднические усилия по урегулированию ситуации вокруг украинского конфликта.

Об этом Рагги сказала в беседе с РБК.

Она отметила, что Берн привержен продвижению мира и прав человека, а также стремится к конструктивным отношениям со всеми государствами. 

«В этой связи мы продолжим поддерживать связь со всеми игроками, которые заинтересованы в том же самом», — подчеркнула представитель МИД.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки Швейцарии навязать посредничество по Украине не увенчаются успехом.

Российский посол в Швейцарии Сергей Гармонин отмечал, что Россия больше не рассматривает Берн как потенциального посредника в разрешении конфликтов.

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