МИД: Швейцария продолжит прилагать усилия по решению конфликта на Украине
Об этом Рагги сказала в беседе с РБК.
Она отметила, что Берн привержен продвижению мира и прав человека, а также стремится к конструктивным отношениям со всеми государствами.
«В этой связи мы продолжим поддерживать связь со всеми игроками, которые заинтересованы в том же самом», — подчеркнула представитель МИД.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки Швейцарии навязать посредничество по Украине не увенчаются успехом.
Российский посол в Швейцарии Сергей Гармонин отмечал, что Россия больше не рассматривает Берн как потенциального посредника в разрешении конфликтов.