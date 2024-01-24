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Посол Гармонин: Москва больше не рассматривает Берн как посредника в конфликтах

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Россия больше не рассматривает Швейцарию как потенциального посредника в разрешении конфликтов, сообщил российский посол в Швейцарии Сергей Гармонин.
Посол Гармонин: Москва больше не рассматривает Берн как посредника в конфликтах
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Берн последовательно поддерживает антироссийскую линию Запада, перенял 12 пакетов санкций Евросоюза и активно продвигает идею международного трибунала для осуждения руководства России.

«Конфедерация девальвировала свой статус нейтрального государства и более не может рассматриваться как посредник», — подчеркнул Гармонин.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что российская сторона удивлена комментариями МИД Швейцарии после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях СБ ООН о якобы поиске путей для переговоров по украинскому конфликту.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 23 января на встрече с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом заявил, что Москва учитывает отход Берна от нейтралитета при выстраивании отношений.

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