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Лавров: у Швейцарии не выйдет навязывать посреднические услуги по Украине

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Попытки Швейцарии навязать посредничество по Украине не увенчаются успехом, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления на ближневосточной конференции клуба «Валдай».
Лавров: у Швейцарии не выйдет навязывать посреднические услуги по Украине
  • РИА Новости

«Они сейчас, кстати, пытаются навязывать своё посредничество по Украине, ничего из этого не выйдет», — сказал Лавров.

Ранее президент Швейцарии Виола Амхерд сообщила, что страна планирует провести мирную конференцию по Украине в 2024 году.

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