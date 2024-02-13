Лавров: у Швейцарии не выйдет навязывать посреднические услуги по Украине

Попытки Швейцарии навязать посредничество по Украине не увенчаются успехом, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления на ближневосточной конференции клуба «Валдай».

«Они сейчас, кстати, пытаются навязывать своё посредничество по Украине, ничего из этого не выйдет», — сказал Лавров.

Ранее президент Швейцарии Виола Амхерд сообщила, что страна планирует провести мирную конференцию по Украине в 2024 году.