Премьер Словакии Фицо выступил против «железного занавеса» вокруг России

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что против выстраивания «железного занавеса» вокруг России.

«Словакия должна быть заинтересована в добрых и дружеских отношениях с каждым... Мы должны стандартизировать отношения (с Россией. — RT). Или вы хотите вновь опустить железный занавес?.. Кому это поможет и что из этого будет хорошего?» — цитирует его ТАСС.

Ранее Фицо счёл «абсолютно нереальным» уход России из Донбасса и Крыма.

Премьер Словакии также выступил за участие россиян в Олимпиаде.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что Запад не доведёт ситуацию до железного занавеса.