Премьер Словакии Фицо выступил против «железного занавеса» вокруг России
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«Словакия должна быть заинтересована в добрых и дружеских отношениях с каждым... Мы должны стандартизировать отношения (с Россией. — RT). Или вы хотите вновь опустить железный занавес?.. Кому это поможет и что из этого будет хорошего?» — цитирует его ТАСС.
Ранее Фицо счёл «абсолютно нереальным» уход России из Донбасса и Крыма.
Премьер Словакии также выступил за участие россиян в Олимпиаде.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что Запад не доведёт ситуацию до железного занавеса.