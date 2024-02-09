Премьер Словакии выступил за участие россиян в Олимпиаде

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что спортсмены из России и Белоруссии должны отправиться в Париж для участия в летней Олимпиаде 2024 года.

«Какова цена золотой олимпийской медали, если не будет спортсменов из России и Белоруссии? Я бы никогда в жизни не препятствовал спортсменам соревноваться», — братиславская газете Pravda.

По его словам, в случае запрета участвовать в соревнованиях награду тогда выиграет спортсмен из другой страны.

«Кто иначе с минимальной долей вероятности стал бы победителем», — добавил Фицо.

МОК в марте 2023 года огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

Ранее олимпийский чемпион в шорт‑треке Семён Елистратов рассказал, что хотел бы выступить на Олимпийских играх в Италии.