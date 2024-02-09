Премьер Словакии выступил за участие россиян в Олимпиаде
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- © Petr David Josek
«Какова цена золотой олимпийской медали, если не будет спортсменов из России и Белоруссии? Я бы никогда в жизни не препятствовал спортсменам соревноваться», — братиславская газете Pravda.
По его словам, в случае запрета участвовать в соревнованиях награду тогда выиграет спортсмен из другой страны.
«Кто иначе с минимальной долей вероятности стал бы победителем», — добавил Фицо.
МОК в марте 2023 года огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.
Ранее олимпийский чемпион в шорт‑треке Семён Елистратов рассказал, что хотел бы выступить на Олимпийских играх в Италии.