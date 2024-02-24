Медведев назвал Запад врагом и призвал мстить ему «везде, где только можно»

Зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал западные страны врагами России и призвал мстить им «везде, где только можно».

Об этом Медведев написал в Telegram-канале.

Политик подчеркнул, что новые антироссийские санкции западных стран направлены не только против властей или бизнеса, но и против всего населения России.

«Это просто надо всем нам запомнить и мстить им везде, где только можно. Они наши враги», — говорится в сообщении.

Медведев призвал создавать странам Запада проблемы в экономике, возбуждать недовольство жителей политикой западных властей, продвигать международные меры, направленные на ущемление интересов Запада.

Ранее президент Соединённых Штатов Джо Байден подтвердил, что США вводят более 500 антироссийских санкций.

Минфин США объявил о новых санкциях против российских банков и оператора российской национальной платёжной системы МИР.