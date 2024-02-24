Маск: премьер Нидерландов не имеет права подписывать с Киевом договор о помощи
Так предприниматель отреагировал на сообщение политического комментатора Эвы Влардингербрук.
«Не похоже, что у него есть юридические полномочия это делать», — написал Маск.
Ранее в МИД Нидерландов заявили, что подпишут с Киевом соглашение по безопасности, рассчитанное на сотрудничество в ближайшие десять лет.
Также исполняющая обязанности главы Министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен высказала мнение, что в военной поддержке стран Запада Вооружённым силам Украины не должно быть ограничений.
Кроме того, сообщалось, что Нидерланды готовят шесть истребителей F-16 к поставке Киеву.