Маск: премьер Нидерландов не имеет права подписывать с Киевом договор о помощи

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что уходящий с должности премьер-министр Нидерландов Марк Рютте не имеет юридического права подписывать с Украиной договор о военной и финансовой помощи.

Так предприниматель отреагировал на сообщение политического комментатора Эвы Влардингербрук.

«Не похоже, что у него есть юридические полномочия это делать», — написал Маск.

Ранее в МИД Нидерландов заявили, что подпишут с Киевом соглашение по безопасности, рассчитанное на сотрудничество в ближайшие десять лет.

Также исполняющая обязанности главы Министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен высказала мнение, что в военной поддержке стран Запада Вооружённым силам Украины не должно быть ограничений.

Кроме того, сообщалось, что Нидерланды готовят шесть истребителей F-16 к поставке Киеву.