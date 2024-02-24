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Маск: премьер Нидерландов не имеет права подписывать с Киевом договор о помощи

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Американский предприниматель Илон Маск заявил, что уходящий с должности премьер-министр Нидерландов Марк Рютте не имеет юридического права подписывать с Украиной договор о военной и финансовой помощи.

Так предприниматель отреагировал на сообщение политического комментатора Эвы Влардингербрук.

«Не похоже, что у него есть юридические полномочия это делать», — написал Маск.

Ранее в МИД Нидерландов заявили, что подпишут с Киевом соглашение по безопасности, рассчитанное на сотрудничество в ближайшие десять лет. 

Также исполняющая обязанности главы Министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен высказала мнение, что в военной поддержке стран Запада Вооружённым силам Украины не должно быть ограничений.

Кроме того, сообщалось, что Нидерланды готовят шесть истребителей F-16 к поставке Киеву.

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