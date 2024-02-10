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В МО Нидерландов призвали отказаться от ограничений в поставках оружия ВСУ

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Исполняющая обязанности главы Министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен высказала мнение, что в военной поддержке стран Запада Вооружённым силам Украины не должно быть ограничений.
В МО Нидерландов призвали отказаться от ограничений в поставках оружия ВСУ
  • РИА Новости

Об этом она заявила в эфире радиопрограммы Met het Oog op Morgen.

«Когда речь заходит о вооружении, обычном вооружении, то здесь, на мой взгляд, не должно быть границ», — цитирует Кайсу Оллонгрен ТАСС.

Глава нидерландского оборонного ведомства также указала на необходимость и дальше оказывать Украине всю необходимую поддержку.

1 февраля глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что саммит ЕС утвердил долгосрочную программу бюджетной помощи Украине на €50 млрд. Он добавил, что это также является сигналом для США и партнёров, что Брюссель поддерживает Киев.

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