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Минторг США объявил об экспортных ограничениях против 93 компаний

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Минторг США объявил о введении экспортных ограничений против 93 компаний из ряда стран за содействие ВС России и российскому ВПК.
Минторг США объявил об экспортных ограничениях против 93 компаний
  • Gettyimages.ru
  • © Helen King

Согласно заявлению ведомства, в списке фигурируют 63 компании из России, восемь — из Китая, 16 из Турции, четыре из ОАЭ, две киргизские и по одной из Индии и Южной Кореи.

«Эти структуры добавлены на основе информации о том, что они оказывали существенное содействие Вооружённым силам и/или военно-промышленному комплексу России», — говорится в сообщении.

Президент Соединённых Штатов Джо Байден ранее подтвердил, что в Вашингтоне вводят более 500 антироссийских санкций.

Также Канада ввела новые санкции против десяти физлиц и 153 юрлиц из России.

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