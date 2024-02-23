Стано: необходимо сохранять открытыми каналы коммуникации ЕС с Россией
- AFP
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Об этом еврочиновник сказал в ходе брифинга.
По словам Стано, ЕС не прерывал каналы коммуникации с Москвой.
«И нам нужно хотя бы с европейской стороны, с точки зрения институтов сохранять эти каналы коммуникации открытыми по крайней мере для того, чтобы доносить нашу позицию Кремлю», — цитирует его РИА Новости.
23 февраля Евросоюз включил в 13-й пакет санкций в отношении России 194 физических и юридических лица.
Также в новый пакет санкций вошли 27 организаций, в том числе предприятия из Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции.
Российское Министерство иностранных дел в качестве ответной меры на введение Европейским союзом 13-го пакета антироссийских санкций расширило список европейских представителей, которым запрещён въезд в Россию.