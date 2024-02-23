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Стано: необходимо сохранять открытыми каналы коммуникации ЕС с Россией

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Представитель внешнеполитической службы Европейского союза Петер Стано заявил о необходимости сохранять открытыми каналы коммуникации ЕС с Россией.
Стано: необходимо сохранять открытыми каналы коммуникации ЕС с Россией
  • AFP
  • © François WALSCHAERTS

Об этом еврочиновник сказал в ходе брифинга.

По словам Стано, ЕС не прерывал каналы коммуникации с Москвой.

«И нам нужно хотя бы с европейской стороны, с точки зрения институтов сохранять эти каналы коммуникации открытыми по крайней мере для того, чтобы доносить нашу позицию Кремлю», — цитирует его РИА Новости.

23 февраля Евросоюз включил в 13-й пакет санкций в отношении России 194 физических и юридических лица.

Также в новый пакет санкций вошли 27 организаций, в том числе предприятия из Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции.

Российское Министерство иностранных дел в качестве ответной меры на введение Европейским союзом 13-го пакета антироссийских санкций расширило список европейских представителей, которым запрещён въезд в Россию.

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