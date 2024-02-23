Президент Эквадора отказался передать оружие в США из-за конфликта на Украине

Президент Эквадора Даниэль Нобоа в интервью испаноязычному телеканалу CNN заявил, что отказался передать оружие в США из-за конфликта на Украине.

По словам Нобоа, ранее он не знал о планах Вашингтона по поводу дальнейшей судьбы старой советской техники из Эквадора.

«К нашему удивлению, Соединённые Штаты публично сообщили, что это оружие будет использоваться в вооружённом конфликте на Украине, а мы не хотим быть частью этого», — сказал президент.

Ранее сообщалось, что власти Эквадора отменяют своё решение о поставке российской техники США.

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству подчеркнули, что передача военной техники третьей стороне может негативно сказаться на российско-эквадорских отношениях.