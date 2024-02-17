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Эквадор отменил решение о поставке российской техники в США

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Власти Эквадора отменяют своё решение о поставке российской техники США, заявил посол России Владимир Спринчан по итогам встречи с президентом Даниэлем Нобоа.

«С эквадорской стороны было подтверждено, что страна, учитывая её нейтральный статус и постоянное членство в ООН, не может позволить втянуть себя в конфликт на чьей-либо стороне», — заявил дипломат РИА Новости.

По его словам, позиция Эквадора заключается в том, чтобы не поставлять оружие в горячие точки, а способствовать урегулированию конфликтов мирным путём.

На вопрос о том, значит ли это, что страна не будет передавать российскую технику в США, посол ответил утвердительно.

«Формально об этом станет известно в начале следующей недели», — добавил Спринчан.

10 января президент Эквадора Даниэль Нобоа сообщил, что его страна передаст США технику российского производства в обмен на новое оборудование на общую сумму $200 млн.

Посольство России после этого заявило, что такое решение будет недружественным шагом со стороны Эквадора.

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству подчеркнули, что передача военной техники третьей стороне может негативно сказаться на российско-эквадорских отношениях.

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