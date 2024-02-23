«Апостроф»: украинцы свозят сгоревшую сельхозтехнику к границе с Польшей
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на украинское издание «Апостроф».
По данным агентства, сельхозтехнику везут из «зоны боевых действий» к КПП «Долгобичув — Угринов».
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что польские фермеры протестуют на границе с Украиной для того, чтобы в том числе унизить украинцев.
Также премьер Польши Дональд Туск пообещал организовать национальные меры защиты для польских фермеров.