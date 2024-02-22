Подоляк: поляки решили унизить украинцев протестами на границе
По его словам, польские фермеры понимают, что Украина находится в «крайне тяжёлом положении».
«...они решили: «А давайте мы параллельно с этим ударим в самую болезненную точку, пойдём на границу с Украиной и унизим украинцев», — цитирует Подоляка РИА Новости.
Ранее Киев предложил Варшаве провести переговоры по ситуации на границе.
Также Владимир Зеленский сообщил, что Украина в скором времени намерена предпринять конкретные шаги в отношении блокады контрольно-пропускных пунктов (КПП) протестующими польскими фермерами.