Подоляк: поляки решили унизить украинцев протестами на границе

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил в эфире телеканала ТСН, что польские фермеры протестуют на границе с Украиной для того, чтобы в том числе унизить украинцев.

По его словам, польские фермеры понимают, что Украина находится в «крайне тяжёлом положении».

«...они решили: «А давайте мы параллельно с этим ударим в самую болезненную точку, пойдём на границу с Украиной и унизим украинцев», — цитирует Подоляка РИА Новости.

Ранее Киев предложил Варшаве провести переговоры по ситуации на границе.

Также Владимир Зеленский сообщил, что Украина в скором времени намерена предпринять конкретные шаги в отношении блокады контрольно-пропускных пунктов (КПП) протестующими польскими фермерами.